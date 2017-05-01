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«Аэрофлот» назвал причину инцидента с рейсом Москва — Бангкок

Происшествия

Пострадали 25 человек

Бангкок, 1 мая 2017, 09:57 — REGNUM  Российская авиакомпания «Аэрофлот» назвала причину инцидента с рейсом Москва — Бангкок. Соответствующее заявление распространила сегодня, 1 мая, пресс-служба «Аэрофлота».

Сообщается, что явление, известное как «турбулентность ясного неба», стало причиной инцидента с самолетом «Аэрофлота» который выполнял рейс Москва — Бангкок.

«Турбулентность, в которую попал Boeing 777, в авиации известна как «турбулентность ясного неба». Её основная особенность в том, что возникает она не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить её приближение. Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места», — сказано в сообщении «Аэрофлота».

Уточняется, что ежегодно в мировой гражданской авиации фиксируется около 750 случаев турбулентности в ясном небе.

В 3:38 по московскому времени экипаж произвел успешную посадку в аэропорту Бангкока. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Представители авиакомпании и сотрудники консульства РФ в Бангкоке находятся в контакте с пострадавшими для оказания им помощи.

По уточненным данным, в результате инцидента пострадали 25 человек. Среди них есть российские граждане и иностранцы. В основном люди получили различные переломы.

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