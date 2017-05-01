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Жертвами торнадо и наводнений в США стали 14 человек

Происшествия

Удар стихии пришелся на южные и центральные штаты

Камиль КОРО. Порыв ветра. 1870
Камиль КОРО. Порыв ветра. 1870

Вашингтон, 1 мая 2017, 08:24 — REGNUM  Число жертв наводнений и торнадо на юге и в центральной части США возросло до 14 человек. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает Associated Press.

29 и 30 апреля в нескольких штатах на юге и в центральной части США шли проливные дожди, сопровождавшиеся шквальным ветром и торнадо. Разрушениям подверглись несколько небольших городов на востоке штата Техас. Ряд районов оказались затоплены.

Сперва сообщалось об 11 погибших в результате разгула стихии, теперь сообщается о 14.

На востоке Техаса в результате прохождения торнадо погибли четыре человека.

В штате Арканзас в результате наводнения и сильного ветра погибли пять человек. Среди них числится и начальник пожарной охраны, которого во время урагана сбила машина.

Из-за наводнения в штате Миссури погибли два человека. Ещё два человека погибли в штате Миссисипи.

В Теннеси погибла девочка, на которую упал каркас футбольных ворот, не выдержавших напора ветра.

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