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Самолет «Аэрофлота» попал в воздушную яму при подлете к Бангкоку

Происшествия

Есть пострадавшие

Небо
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Небо

Бангкок, 1 мая 2017, 08:12 — REGNUM  Пассажирский лайнер компании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Бангкок, попал в воздушную яму, в результате чего пострадали не менее 20 человек. Об этом сегодня, 1 мая, заявил журналистам заведующий консульским отделом посольства Российской Федерации в Таиланде Владимир Соснов.

Сообщается, что инцидент произошел на подлете к Бангкоку, когда самолет пошел на снижение. Из-за сильной встряски, вызванной попаданием авиалайнера в воздушную яму, не менее 20 человек получили травмы.

Соснов отметил, что пострадавшие получили множественные переломы. Среди них есть как российские граждане, так и иностранцы.

Все пострадавшие были госпитализированы в больницы тайской столицы.

В медицинские учреждения также направились сотрудники посольства России в Таиланде для оказания необходимой консульской помощи российским гражданам.

Напомним, попадание в воздушную яму, или так называемое «сваливание» в авиации — это резкое падение подъёмной силы в результате нарушения нормальных условий обтекания крыла воздушным потоком (срыва потока с крыла).

Когда воздушные потоки обтекают крыло самолета в обычном режиме, создается достаточная подъёмная сила, и самолёт ведёт себя устойчиво. При нарушении нормального обтекания крыла подъёмная сила резко падает, и самолёт «сваливается с потока» — самопроизвольно меняет углы тангажа и крена (опускает/задирает нос, наклоняется вбок). Обычно это происходит при резких перепадах атмосферного давления. Сваливание с большой вероятностью может перейти в штопор.

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Авиапроисшествия
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