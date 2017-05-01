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После 25-градусной жары на Алтае выпал снег

Происшествия

Барнаульцы поздравляют друг-друга с Первомаем и «первоснегом»

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Первомайский снег в Барнауле
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Первомайский снег в Барнауле

Барнаул, 1 мая 2017, 07:53 — REGNUM  В Барнауле сегодня, 1 мая, вновь похолодало, и, по случаю отмечаемого Первомая, горожане, иронизируя, поздравляют друг-друга с «первоснегом». Почти распустившейся зелени на деревьях приходится соседствовать с большим снежными хлопьями. Белым ковром начала покрываться молодая трава.

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Первомайский снег в Барнауле
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Первомайский снег в Барнауле

Майский снегопад и похолодание, судя по прогнозам синоптиков, барнаульцев не покинет еще и завтра. Зато в последующие дни столбик термометра вновь поднимется до летних температур, а 4 мая возможна гроза.

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Первомай и снег в Барнауле
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Первомай и снег в Барнауле

«Весна — символ молодости, обновления. Труд — основа всего материального и интеллектуального, что есть на свете. Только неустанным трудом можно добиться благополучия, идет ли речь о конкретном человеке, городе, регионе или государстве в целом», — сказано по случаю Весны и Труда в официальном поздравлении главы администрации Барнаула Сергея Дугина.

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Первомайский снег в Барнауле
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Первомайский снег в Барнауле

Мэр напомнил, что перед жителями краевого центра стоят масштабные задачи — продолжение формирования туристического кластера «Барнаул-горнозаводской город»; реализация федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», партийного проекта «Единой России» «Городская среда»; строительство домов и социальных объектов. Реализация намеченного определит жизнь города на много лет перед.

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Зелень и снег в Барнауле. Первомай
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Зелень и снег в Барнауле. Первомай

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Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за жары (температура воздуха поднималась до 25 градусов Цельсия) и участившихся лесных пожаров, происходящих в ходе неконтролируемых сельскохозяйственных палов, 28 апреля на всей территории Алтайского края был введен особый противопожарный режим. С помощью космического мониторинга территории края выявлено 115 термоточек, из них в лесном фонде произошло только четыре возгорания.

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Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае введен особый противопожарный режим

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1 мая 2017 года
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