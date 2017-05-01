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Семеро украинских нелегалов задержаны у побережья Великобритании

Происшествия

Нарушители прибыли в страну на яхте

Лондон, 1 мая 2017, 05:28 — REGNUM  Семеро человек, чье гражданство предварительно оценено как украинское, были эвакуированы с севшей на мель у восточного побережья Великобритании яхты и доставлены в полицейский участок. Об этом 30 апреля сообщает британское издание Ipswich Star.

Инцидент произошел днем воскресенья, 30 апреля, когда 28-футовая парусная яхта села на мель у берегов восточного английского графства Суффолк.

К месту происшествия прибыли полицейские, пограничники и службы спасения. Эвакуированных с яхты нарушителей доставили в полицейский участок, а судно отбуксировали в безопасное место и передали на попечение береговой охраны.

Общение с нарушителями было затруднено из-за языкового барьера. В полицейском участке они будут допрошены с помощью переводчика.

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