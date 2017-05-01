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Лесные пожары в Бурятии тушат более 700 человек

Происшествия

По состоянию на утро 1 мая в регионе зарегистрировано 12 очагов возгораний

Улан-Удэ, 1 мая 2017, 05:16 — REGNUM  В Бурятии за прошедшие сутки потушили 11 лесных пожаров на общей площади более 1,3 тыс. га в восьми районах. Как сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), по состоянию на утро 1 мая в регионе зарегистрировано 12 очагов возгораний. Из них семь пожаров действуют в Курумканском, Баунтовском, Джидинском и Тункинском районах на общей площади около 730 га. В том числе действует возгорание в Тункинском национальном парке на площади около 270 га.

Еще пять пожаров локализовано на общей площади более 1,8 тыс. га, в том числе крупное возгорание в Заиграевском районе на площади 1,7 тыс. га.

Всего за прошедшее сутки с возгораниями боролись более 730 человек: сотрудники лесной охраны, местные жители, парашютисты-пожарные Забайкальской базы авиационной охраны лесов. Задействовано более 200 единиц тяжелой и лесопожарной техники.

По данным РАЛХ, в большинстве случаев причиной возникновения возгораний стало неосторожное обращение с огнем или переход огня с земель иных категорий.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 126 возгораний. Пройденная огнем площадь составляет 12,2 тыс. га. В 2016 году на эту дату было зарегистрировано 46 очагов на общей площади около 820 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце апреля правительственная комиссия РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ввела режим «Чрезвычайная ситуация» на всей территории Сибирского федерального округа.

«Мы вводим режим чрезвычайной ситуации для всех органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сибирского федерального округа», — цитирует пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС главу МЧС России Владимира Пучкова.

По информации МЧС, резко возросшему числу очагов пожаров в природной среде способствовала установившаяся сухая ветреная погода. А основной причиной в ведомстве назвали «беспечность людей и слабый исполнительский контроль в области пожарной безопасности со стороны муниципальных органов исполнительной власти».

Напомним, по данным официального сайта полпреда президента РФ в СФО, 27 апреля в Красноярском крае загорелись девять жилых домов в пяти населенных пунктах. Пять жилых домов загорелись в Заларинском районе Иркутской области. 28 апреля произошло загорание 84 жилых домов и 30 строений на территории трех районов Иркутской области и двух районов Бурятии. Гибели людей удалось не допустить.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин дал поручение помочь погорельцам в Иркутской области и Бурятии

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Лесные пожары-2017
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