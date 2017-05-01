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В перестрелке на севере Мексики погибло семеро бандитов

Происшествия

О жертвах среди военных не сообщается

Чиуауа, Мексика, 1 мая 2017, 04:55 — REGNUM  Мексиканский армейский патруль был атакован неизвестными вооруженными людьми в северном штате Чиуауа. В результате семеро нападавших погибли, сообщает 30 апреля Associated Press со ссылкой на информацию прокуратуры штата.

Сообщается, что группа мексиканских солдат проводила рейд по территории штата на двух автомобилях в субботу, 29 апреля, когда на них напала группа неизвестных. В завязавшейся перестрелке было убито семеро бандитов. Инцидент произошел в одном из отдаленных западных городков штата Ла Грулла.

На месте происшествия были также обнаружены винтовки, бронежилеты и пистолет.

В распространенном прокуратурой штата заявлении не сообщается о потерях или ранениях среди мексиканских военных.

Напомним, штат Чиуауа граничит на севере с американскими штатами Техас и Нью-Мексико. На этой территории регистрируется самый высокий уровень убийств в западном полушарии.

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