Хабаровские спасатели ищут рухнувший в озеро автомобиль с людьми

Хабаровск, , 04:33 — REGNUM

Автомобиль, в салоне которого находились два человека, упал с моста в озеро в Амурском районе Хабаровского края. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Информация о ДТП в Амурском районе поступила на горячую линию МЧС в районе 09:00 30 апреля. К озеру Падалинское, куда упал с моста автомобиль Honda, прибыла группа спасателей с необходимым водолазным снаряжением.

В течение дня водолазами было обследовано дно в районе происшествия и окрестностях, однако поиски результатов не дали.

Утром 1 мая спасательная операция будет возобновлена.

Сообщается, что в поисках принимали участие восемь человек и четыре единицы техники.