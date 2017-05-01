Хабаровские спасатели ищут рухнувший в озеро автомобиль с людьми
В салоне машины, по предварительным данным, находились два человека
Хабаровск, 1 мая 2017, 04:33 — REGNUM
Автомобиль, в салоне которого находились два человека, упал с моста в озеро в Амурском районе Хабаровского края. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.
Информация о ДТП в Амурском районе поступила на горячую линию МЧС в районе 09:00 30 апреля. К озеру Падалинское, куда упал с моста автомобиль Honda, прибыла группа спасателей с необходимым водолазным снаряжением.
В течение дня водолазами было обследовано дно в районе происшествия и окрестностях, однако поиски результатов не дали.
Утром 1 мая спасательная операция будет возобновлена.
Сообщается, что в поисках принимали участие восемь человек и четыре единицы техники.
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