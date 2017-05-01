Понедельник, 1 Мая 2017 года
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В Мельбурне задержан проникший на крышу парламента мужчина

Происшествия

Полиция намерена отправить нарушителя в больницу

Мельбурн, Австралия, 1 мая 2017, 04:17 — REGNUM  Австралийские полицейские арестовали молодого человека, забравшегося на крышу здания правительства штата Виктория в Мельбурне. Об этом 1 мая сообщает австралийский новостной телеканал 9News.

Источник публикует видео, выполненное с новостного вертолета агентства, на котором видно, как несколько офицеров на крыше правительственного здания одевают наручники на молодого человека с обнаженным торсом.

Предположительно, злоумышленник проник на крышу около 07:45.

На момент публикации материала (08:40 местного времени) мужчина все еще находился на крыше. Как пояснили полицейские, он будет спущен вниз, как только это станет безопасным.

Нарушителя планируют доставить в больницу, где его осмотрят медики.

Полицейские расследуют инцидент.

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