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В цистерне с серной кислотой на станции в Нижнем Новгороде обнаружена течь

Происшествия

Экологи устраняют последствия аварии

Нижний Новгород, 1 мая 2017, 03:02 — REGNUM  В составе товарного поезда на станции Нижний Новгород-Сортировочный в одной из цистерн с серной кислотой была обнаружена течь. Об инциденте 30 апреля сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги.

О браке цистерны и его последствиях сотрудникам железной дороги стали известно в 13:50 мск.

Сообщается, что после устранения течи, цистерна была отцеплена от основного состава и отправлена в пункт назначения на станцию Игумново с отдельным локомотивом.

Во время устранения течи и ликвидации ее последствий никто не пострадал.

На месте происшествия работы по устранению последствий разлива серной кислоты продолжили экологи Горьковской железной дороги и сотрудники подразделения «Экоспас».

Причины поломки выяснит специально созданная комиссия.

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