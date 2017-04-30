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В Москве в результате ДТП пострадали 3 человека

Происшествия

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники специальных служб

Москва, 30 апреля 2017, 22:28 — REGNUM  ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали 3 человека, произошло на севере Москвы. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«На ул. Гостиничная произошло столкновение двух легковых автомобилей, — сказал источник. — По предварительным данным, пострадали 3 человека».

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники специальных служб.

Причины аварии пока неизвестны.

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