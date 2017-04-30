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В Стамбуле застрелили главу иранского телеканала

Происшествия

Глава GEM TV погиб на месте, а его бизнес-партнер скончался в больнице

Стамбул, Турция, 30 апреля 2017, 21:48 — REGNUM  В Стамбуле неизвестные застрелили главу телеканала иранской спутниковой телевизионной сети GEM TV Саида Каримиана. Об этом сообщает в воскресенье, 30 апреля, телерадиокомпания ВВС.

«Каримиан и его кувейтский бизнес-партнер были расстреляны неизвестными в масках в стамбульском деловом районе Маслак», — говорится в сообщении.

Глава GEM TV погиб на месте, а его бизнес-партнер скончался в больнице.

Отмечается, что сотрудникам правоохранительных органов, ведущих расследование данного преступления, удалось обнаружить легковой автомобиль скрывшихся злоумышленников.

Сколько было нападавших пока неизвестно.

В 2016 г. Революционный суд в Тегеране заочно приговорил Каримиана к 6 годам тюрьмы за нанесение ущерба национальной безопасности и распространение антигосударственной пропаганды.

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