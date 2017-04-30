Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом
Авария произошла в воскресенье, 30 апреля, в двух километрах южнее населенного пункта Александровка
Оренбург, 30 апреля 2017, 18:12 — REGNUM В Александровском районе Оренбургской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах региона.
Авария произошла в воскресенье, 30 апреля, в двух километрах южнее населенного пункта Александровка.
«Столкнулись две легковушки, — говорит источник. — По предварительным данным, погибли 4 человека, в том числе двое детей».
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.
Причины ДТП пока неизвестны.
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Дорожно-транспортные происшествия
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