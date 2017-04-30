В Москве троллейбус сбил насмерть пешехода
Трагедия произошла в воскресенье, 30 апреля, на Хорошевском шоссе
Москва, 30 апреля 2017, 17:14 — REGNUM В Москве под колесами троллейбуса погиб пешеход, переходивший проезжую часть. Об этом сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы столичной Госавтоинспекции.
Трагедия произошла в воскресенье, 30 апреля, на Хорошевском шоссе.
«В 12:30 мск в районе дома №68 по Хорошевскому шоссе троллейбус совершил наезд на пешехода, — говорится в сообщении. — В результате столкновения пешеход скончался на месте».
По предварительным данным, пожилой мужчина переходил проезжую часть дороги на красный, запрещающий сигнал светофора.
Сотрудники специальных служб устанавливают подробности данного происшествия.
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Дорожно-транспортные происшествия
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