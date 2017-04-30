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В Москве троллейбус сбил насмерть пешехода

Происшествия

Трагедия произошла в воскресенье, 30 апреля, на Хорошевском шоссе

Московский троллейбус
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Московский троллейбус

Москва, 30 апреля 2017, 17:14 — REGNUM  В Москве под колесами троллейбуса погиб пешеход, переходивший проезжую часть. Об этом сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

Трагедия произошла в воскресенье, 30 апреля, на Хорошевском шоссе.

«В 12:30 мск в районе дома №68 по Хорошевскому шоссе троллейбус совершил наезд на пешехода, — говорится в сообщении. — В результате столкновения пешеход скончался на месте».

По предварительным данным, пожилой мужчина переходил проезжую часть дороги на красный, запрещающий сигнал светофора.

Сотрудники специальных служб устанавливают подробности данного происшествия.

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