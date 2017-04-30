Воскресенье, 30 Апреля 2017 года
16:51:11 МСК

Альпинист Ули Штек погиб на Эвересте

Происшествия

Федерация альпинизма Непала подтвердила информацию о гибели спортсмена

Ули Штек
Иллюстрация: Uelisteck.ch
Ули Штек

Катманду, 30 апреля 2017, 16:15 — REGNUM  На Эвересте во время акклиматизации погиб альпинист Ули Штек, который за свою невероятную скорость восхождения получил прозвище «швейцарская машина». Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.

«Он (Ули Штек) собирался подняться на вершину горы по другому маршруту и без кислородного баллона», — говорится в сообщении.

Федерация альпинизма Непала подтвердила информацию о гибели спортсмена. По мнению специалистов, Штек, вероятно, поскользнулся.

Отмечается, что в 2012 году швейцарский альпинист без кислородного баллона уже поднимался на Эверест, а в 2015 году спортсмен покорил все 82 альпийских пика выше 4 000 метров за 62 дня.

«Ули Штек установил несколько рекордов по сверхбыстрому одиночному подъему по классическим маршрутам», — говорится в сообщении.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в горах
Главное сегодня
NB!
30.04.17
Кирилл Джавлах Выборы в Иране: Джахангири в президенты, Рухани в рахбары?
ТегеранИран Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
30.04.17
Столичная «кошмарная демонстрация обрубков»: инвалиды требуют войны
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
30.04.17
Анастасия Суховеркова«По закону» или «по понятиям»: как Великобритания уходит из ЕС
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
30.04.17
Станислав СтремидловскийВатикан напоминает Баку: Азербайджан – древняя страна христианства
БакуАзербайджан Главное о Ватикане Общество
NB!
30.04.17
Федор Годунов-Чердынцев, Алексей Никитин«Жизнь Чернышевского». Вторая серия
СаратовРоссия «Жизнь Чернышевского» в ИА REGNUM Культура
NB!
30.04.17
Елена ХаненковаАпология Германии: преступление, позор, покаяние
БерлинГермания Холокост Политика
NB!
30.04.17
Станислав ТарасовЕвросоюз не поддается давлению Эрдогана
МоскваРоссия Миграционная сделка ЕС — Турция Политика
NB!
30.04.17
Игорь Юдкевич, Дарья АлексееваПолитическая рулетка распоясавшихся игроманов
МоскваРоссия Карикатура REGNUM Политика
NB!
30.04.17
Леонид НерсисянШоу для юного зрителя: Украинские ракеты «Ольха» и «Гром-2»
КиевУкраина Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
30.04.17
El País: «В Москве выселят 1,6 миллиона человек»
МадридИспания Расселение и снос пятиэтажек в Москве Общество
NB!
30.04.17
Соцопрос: Ни Макрон, ни Ле Пен не смогут объединить французов
ПарижФранция Социологические опросы Политика
NB!
30.04.17
Как польские подростки разгромили немецкое кладбище
ЩецинПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Среди зноя и пыли мы с Будённым ходили на рысях на большие дела...
Ростов-на-ДонуРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
30.04.17
Экономика: как очистить данные от эмоций
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
30.04.17
Как Макрон притворится президентом?
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Динамичный триллер: по пути в Европу Украине скучать не приходится
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Выборы во Франции: «я его слепила из того, что было»
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
«Кузькина мать» снова жива и умирать не собирается
СеверодвинскАрхангельская областьРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Дмитрий БуяновКуда катится мир? Ответ западной интеллигенции
КопенгагенДания REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
29.04.17
Андрей ВыползовОбщая память для России и Польши
ВаршаваПольша День Победы Политика
NB!
29.04.17
Борис БлохинСтанет ли Макрон французским Обамой
МоскваРоссия Выборы президента Франции Политика
NB!
29.04.17
Андрей ПронинОлимпийская сборная России выиграла Кубок АЛРОСА: Фоторепортаж
Санкт-ПетербургРоссия Хоккей Спорт
ещё главное