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Во «Внуково» у двух пассажиров нашли порох и патроны

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково

Москва, 30 апреля 2017, 15:35 — REGNUM  Сотрудники транспортной полиции при процедуре досмотра в аэропорту «Внуково» обнаружили у одного из пассажиров банку с порохом и охотничьими патронами. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает пресс-служба Управления МВД на транспорте по Центральному Федеральному округу.

Сообщается, что при входе в московский аэропорт «Внуково» сотрудники транспортной полиции обнаружили у двух граждан ближнего зарубежья порох и охотничьи патроны. Их задержали.

Следственные органы возбудили в отношении задержанных уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

По неподтвержденным данным один из задержанных является гражданином Таджикистана. На допросе он заявил, что собирался лететь на родину, однако полиция задержала его на входе в терминал, откуда отправляются внутрироссийские рейсы.

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