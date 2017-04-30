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В Калужской области скончался беженец с Донбасса, которому не дали убежища

Происшествия

Калужские миграционные органы не спешат продлевать временное убежище тем, кто приехал с Донбасса?

Эмблема Федеральной миграционной службы России
Эмблема Федеральной миграционной службы России

Калуга, 30 апреля 2017, 20:03 — REGNUM  В Калужской области скончался глава семьи беженцев Донбасса Александр Владимирович М. Как 30 апреля заявила ИА REGNUM правозащитник из Обнинска Татьяна Котляр, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг, случившееся после официального отказа сотрудников калужской миграционной службы продлить беженцу действие документов на временное убежище и предложения вернуться на Украину.

По словам Котляр, в настоящее время в отделе по беженцам управления по вопросам миграции УМВД по Калужской области не спешат продлевать действие документов о временном убежище переселенцам с Украины, в том числе жителям Донбасса. Причины отказов не указываются.

Ранее к правозащитнику обратился сын Александра, семья которого была вынуждена была переехать в Россию в 2014 году, спасаясь от войны. Тогда они успешно получили временное убежище. Однако в апреле 2017 года в миграционной полиции отказались продлить Александру разрешение на пребывание, потребовала сдать свидетельство о временном убежище и забрать обратно свой паспорт гражданина Украины.

При этом за время проживания в России у Александра закончился срок действия украинского паспорта и существующее свидетельство о временном убежище — его единственное удостоверение личности. Однако сотрудник отдела по беженцам предложил мужчине возвратиться обратно на Украину и оформить новый паспорт. По заявлению правозащитника и семьи пострадавшего, он бежал от войны и, по понятным причинам, опасался возвращаться. Кроме того, на Донбассе не продлевают действие текущих паспортов гражданина Украины и не выдают новых, подчеркнула Котляр.

Попасть на консультацию к Котляр пострадавшему не удалось, так как он скончался. По заверениям семьи и правозащитника, болезнь спровоцировал отказ миграционных органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у беженцев с Украины и в том, числе из Донецка и Луганска, нет по определению принимающей стороны, без чего их легализация невозможна. По закону эти люди, прежде чем подать документы на оформление российского гражданства, должны зарегистрироваться по месту жительства. В подавляющем большинстве случаев владельцы жилья, которое арендуют мигранты, отказывают им в регистрации. Однако в Обнинске купить регистрацию на «черном» рынке, она стоит порядка 30 тысяч рублей. И здесь, правозащитнице Татьяне Котляр вынуждена нарушать закон, чтобы помочь этим людям.

По мнению Котляр, существующие в России правила помощи беженцам не справедливы. Для получения статуса им необходимо зарегистрироваться по месту жительству, что часто сложно. При этом без регистрации они лишаются права на бесплатное медицинское обслуживание и не могут легально устроиться на работу. Она отметила, что необходимо упростить процедуру хотя бы для беженцев из зоны военных действий.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужскую правозащитницу снова хотят судить за помощь украинским беженцам

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