В районе Сочи произошло землетрясение

Сочи, Краснодарский край, , 14:23 — REGNUM В районе Сочи (Краснодарский край) произошло землетрясение магнитудой 4. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает Европейско — средиземноморский сейсмологический центр.

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 26 километрах к югу от села Шепси в сторону Сочи. Очаг подземных толчков залегал на глубине пяти километров.

Информация о жертвах или разрушениях не поступала.

Стоит отметить, что небольшие землетрясения в районе Сочи происходят регулярно, так как движение литосферных плит в районе молодых Кавказских гор создает напряжение в земной коре.