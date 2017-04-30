В районе Сочи произошло землетрясение
Информация о жертвах или разрушениях не поступала
Сочи, Краснодарский край, 30 апреля 2017, 14:23 — REGNUM В районе Сочи (Краснодарский край) произошло землетрясение магнитудой 4. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает Европейско — средиземноморский сейсмологический центр.
Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 26 километрах к югу от села Шепси в сторону Сочи. Очаг подземных толчков залегал на глубине пяти километров.
Информация о жертвах или разрушениях не поступала.
Стоит отметить, что небольшие землетрясения в районе Сочи происходят регулярно, так как движение литосферных плит в районе молодых Кавказских гор создает напряжение в земной коре.
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Землетрясения
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