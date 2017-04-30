Массовое отравление: в Оренбурге госпитализировано 10 детей

Оренбург, , 13:10 — REGNUM В Оренбурге 29 апреля в инфекционную больницу доставлены 10 детей в возрасте от одного года до 13 лет. Всем несовершеннолетним поставлен диагноз «гастроэнтерит» (кишечная инфекция). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Оренбургской области.

По факту массового пищевого отравления проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что все пострадавшие дети воспитываются в многодетных семьях и проживают в двух домах, расположенных по соседству в Промышленном районе города. Предположительно, заболевание возникло из-за употребления продуктов питания в домашних условиях.