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На калужском заводе «Пежо» готовятся к итальянской забастовке

Происшествия

Сотрудники выступают против нового графика учета рабочего времени

Забастовка
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Забастовка

Калуга, 30 апреля 2017, 11:07 — REGNUM  На калужском автозаводе «Пежо Ситроен» (ООО «ПСМА Рус» — совместное предприятие автомобильных концернов PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi Motors Corporation) намерены ввести суммированный учет рабочего времени. По мнению сотрудников, это приведет к 10-часовым сменам в летние месяцы, когда жара угрожает здоровью и время работы положено сокращать. Для отмены решения руководства рабочие решили устроить забастовку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В межрегиональном профсоюзе «Рабочая ассоциация» (МПРА) посчитали, что нововведение напрямую связано с политикой «экономии на персонале» и призвали коллектив автозавода не соглашаться с новыми условиями работы. Как заявил председатель МПРА Дмитрий Трудовой, инициатива руководства «Пежо Ситроен» — это суммированный учет рабочего времени, когда, согласно производственному графику, трудятся пять дней в неделю по 10 часов в смену, но без сверхурочной доплаты. При этом внедрить новый график намерены летом, когда температуры на конвейере достигает высоких значений, что может привести к серьёзным последствиям для здоровья рабочих. Инструментом борьбы с решением руководства «Пежо Ситроен» активисты выбрали так называемую «итальянскую забастовку» — намеренное идеальное следование инструкциям, что обычно ведет к замедлению темпов производства. Также активисты планируют обратиться в контролирующие органы.

«Это крайне неприятный момент для нас, но мы не можем пустить все на самотек. Мы будем искать возможность сделать все «изнутри» и «снаружи» завода, привлечь к этой проблеме всех, кого возможно и все возможные ресурсы, чтобы руководство почувствовало необходимость войти в диалог с рабочими и найти взаимоприемлемое решение. Пора отвыкать быть послушными исполнителями, у нас есть и наши человеческие интересы. В том числе и потребность в комфортных условиях труда», — заявил Дмитрий Трудовой.

Отметим, что «итальянская» забастовка, как правило, приводит к заметному спаду производственной деятельности, поскольку работать в точном соответствии с теоретическими инструкциями практически невозможно. Кроме того, с такой забастовкой работодателю обычно трудно бороться, поскольку участники не нарушают трудовое законодательство и выполняют свои обязанности. Этот вид протеста в России популяризовали медицинские работники Москвы, выступившие против реорганизации лечебных учреждений в рамках реформы здравоохранения.

Напомним, Калужский автозавод ООО «ПСМА Рус» — это совместное предприятие автомобильных концернов PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi Motors Corporation. Они приступил к производству автомобилей в апреле 2010 года. 70% завода принадлежит альянсу Peugeot-Citroen, а 30% — Mitsubishi.

Автозавод «Пежо Ситроен» также является одним из крупнейших работодателей региона и вносит значительный вклад в развитие экономики Калужской области. В настоящее время на предприятии трудится порядка 1400 человек.

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1 мая 2017 года
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