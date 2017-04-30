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В Техасе жертвами торнадо стали по меньшей мере пять человек

Происшествия

Ещё 50 человек были госпитализированы

Торнадо
Comfreak
Торнадо

Даллас, США, 30 апреля 2017, 10:46 — REGNUM  В результате прохождения торнадо в американском городе Кантон (штат Техас) погибли по меньшей мере пять человек. об этом сегодня, 30 апреля, сообщает Reuters.

Сообщается, что Национальная метеослужба США зафиксировала как минимум три торнадо в районе города Кантон, расположенного к востоку от Далласа.

По данным местных спасательных служб, в городе зафиксированы разрушения частных домов и перевернутые автомобили.

По предварительным данным, в результате прохождения торнадо погибли по меньшей мере пять человек. Ещё 50 человек были госпитализированы.

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