В Техасе жертвами торнадо стали по меньшей мере пять человек

Даллас, США, , 10:46 — REGNUM В результате прохождения торнадо в американском городе Кантон (штат Техас) погибли по меньшей мере пять человек. об этом сегодня, 30 апреля, сообщает Reuters.

Сообщается, что Национальная метеослужба США зафиксировала как минимум три торнадо в районе города Кантон, расположенного к востоку от Далласа.

По данным местных спасательных служб, в городе зафиксированы разрушения частных домов и перевернутые автомобили.

По предварительным данным, в результате прохождения торнадо погибли по меньшей мере пять человек. Ещё 50 человек были госпитализированы.