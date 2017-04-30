В Красноярском крае 30 тысяч человек охраняют населенные пункты от огня

Красноярск, , 08:22 — REGNUM В Красноярском крае для защиты населенных пунктов от пожаров сформирована группировка численностью почти 30 тысяч человек. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщил журналистам начальник Главного управления МЧС по Красноярскому краю Евгений Вершинин.

«Общая группировка сил и средств для прикрытия населенных пунктов — более 27 тысяч человек и более 1,5 тысячи единиц техники», — доложил Вершинин на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которую провел глава МЧС России Владимир Пучков.

Также начальник красноярского главка МЧС заявил, что с начала пожароопасного сезона в регионе было потушено более 15 тысяч возгораний сухой травы.

Вершинин считает, что в настоящий момент ситуация в Красноярском крае находится под контролем и никакой угрозы со стороны пожаров для населенных пунктов и объектов экономики нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 25 апреля в Красноярском крае установилась аномально сухая погода, что создает дополнительные риски для возникновения пожаров. Ситуацию усугубляет шквалистый ветер, который способствует быстрому распространению огня.

Похожая ситуация была в Хакасии в 2015 году. Тогда не удалось оперативно справится с быстро распространяющимися пожарами, которые перекинулись на населенные пункты. Тогда сгорели около тысячи частных домов. Были человеческие жертвы.