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В автобусной аварии на севере Китая погибли 12 человек

Происшествия

Состояние еще четверых пострадавших критическое

Пекин, 30 апреля 2017, 06:48 — REGNUM  

В результате ДТП на севере Китая погибли 12 человек, еще 13 получили ранения, сообщает 30 апреля китайское информационное агентство Xinhua.

Авария произошла около 17:30 в субботу, 29 апреля, когда автомобиль без регистрационных знаков столкнулся на трассе с рейсовым автобусом в районе города Хулун-Буир.

На месте происшествия были найдены тела девяти жертв аварии. Еще трое скончались в больницу утром 30 апреля.

Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще 13 человек. Состояние четверых из них медиками оценивается как критическое.

Пока неясно, что могло стать причиной аварии. На месте трагедии работают следователи и криминалисты.

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