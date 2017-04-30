В Харьковской области грузовик насмерть сбил мэра города Дергачи

Дергачи , Украина, , 06:00 — REGNUM В городе Дергачи Харьковской области грузовик насмерть сбил мэра города Александра Лисицкого. Это произошло в субботу, 29 апреля. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на слова начальника отдела коммуникаций полицейского главка области Елены Баранник.

По ее словам, согласно предварительной информации, 61-летний водитель автомобиля ГАЗ наехал на мэра Дергачи по неосторожности.

Лисицкий подходил к грузовику за водой. В это время автомобиль стал двигаться в сторону 61-летнего мэра и наехал на него.

В результате мужчина получил тяжелые травмы. Его забрала скорая. Но жизнь мэру сохранить не удалось. Он скончался по дороге в больницу.

По факту гибели Александра Лисицкого начато расследование. Предварительно полицейские характеризуют произошедшее как несчастный случай.