В Харьковской области грузовик насмерть сбил мэра города Дергачи
По факту случившегося возбуждено уголовное дело
Дергачи , Украина, 30 апреля 2017, 06:00 — REGNUM В городе Дергачи Харьковской области грузовик насмерть сбил мэра города Александра Лисицкого. Это произошло в субботу, 29 апреля. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на слова начальника отдела коммуникаций полицейского главка области Елены Баранник.
По ее словам, согласно предварительной информации, 61-летний водитель автомобиля ГАЗ наехал на мэра Дергачи по неосторожности.
Лисицкий подходил к грузовику за водой. В это время автомобиль стал двигаться в сторону 61-летнего мэра и наехал на него.
В результате мужчина получил тяжелые травмы. Его забрала скорая. Но жизнь мэру сохранить не удалось. Он скончался по дороге в больницу.
По факту гибели Александра Лисицкого начато расследование. Предварительно полицейские характеризуют произошедшее как несчастный случай.
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