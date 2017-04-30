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В штатах Миссури и Оклахома введен режим ЧС из-за наводнений

Происшествия

Неблагоприятные погодные условия уже стали причиной гибели женщины в Миссури

Джефферсон-Сити, США, 30 апреля 2017, 05:16 — REGNUM  В американских штатах Миссури и Оклахома произошли масштабные наводнения. В результате власти были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В субботу, 29 апреля, из-за наводнения в Миссури погибла женщина. Более тридцати человек удалось спасти. Еще около ста человек из наиболее опасных зон штата эвакуировали.

К наводнениям в штате Миссури привели сильные продолжительные ливни, сопровождаемые грозами.

Не лучше ситуации и в Оклахоме. Здесь тоже — сильный порывистый ветер, который сопровождается грозовыми ливнями. В результате повалено много деревьев, повреждены линии электропередачи. В некоторых частях штата даже выпал снег.

Напомним, что за неделю до этого из-за сильного ветра режим ЧС был введен во Владикавказе. Как сообщали в ГУ МЧС по республике, режим чрезвычайно ситуации был введен во Владикавказе и Пригородном районе в связи с неблагоприятными погодными условиями.

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