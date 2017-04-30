При крушении самолета скорой помощи в Техасе погибли три человека

Амарилло, США, , 02:49 — REGNUM Легкомоторный самолет авиационной бригады скорой помощи потерпел крушение на севере американского штата Техас. Находившиеся на борту три члена экипажа погибли, сообщает 29 апреля Associated Press со ссылкой на сообщения местных властей.

Как стало известно, самолет скорой помощи вылетел из аэропорта города Амарилло и направлялся в Кловис, Нью-Мехико, однако вскоре после взлета летательный аппарат рухнул недалеко от аэропорта.

Трагедия произошла в 12:30 между аэропортом и трассой 40.

По словам сержанта отдела общественной безопасности Техаса Синди Баркли, все, находившиеся на борту погибли при крушении самолета. По данным авиакомпании Rico Aviation, в салоне машины были три члена экипажа.

Пока неясно, что могло стать причиной катастрофы. На месте происшествия работают специалисты.