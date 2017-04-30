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При крушении самолета на Кубе погибли восемь военных

Происшествия

Катастрофа произошла утром субботы, 29 апреля

Гавана, 30 апреля 2017, 00:27 — REGNUM  Кубинские власти сообщили о восьми погибших при крушении военного самолета Ан-26 на западе Кубы. Об это со ссылкой на Министерство Революционных вооруженных сил Кубы 29 апреля сообщает Trabajadores de Cuba.

В ведомстве подтвердили, что принадлежавший вооруженным силам самолет вылетел из аэропорта Плайя Баракоа муниципалитета Баута в 6:38 субботы, 29 апреля, а затем рухнул на землю на территории муниципалитета Каделария, западной провинции Артемиса.

Все находившиеся на борту военнослужащие, восемь человек, включая членов экипажа, погибли.

Пока не известно, что могло стать причиной аварии. На месте трагедии работает комиссия Министерства Революционных вооруженных сил.

Читайте ранее в этом сюжете: На Кубе разбился пассажирский самолет Ан-26

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