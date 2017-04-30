Информации о гражданах РФ на борту рухнувшего на Кубе АН-26 пока нет

Гавана, , 23:19 — REGNUM Информации о том, были ли на борту разбившегося пассажирского самолета АН-26 на Кубе граждане Российской Федерации, пока нет. Об этом сообщил РИА Новости по телефону дежурный консул посольства России на Кубе Евгений Сульдин.

«Мы (посольство России на Кубе) проверяем информацию о россиянах, находимся в контакте с авиалинией, пока данных о гражданах России нет», — сказал он.

Напомним, пассажирский самолет Ан-26, принадлежащий авиакомпании Aerogaviota, потерпел крушение на Кубе 29 апреля. По некоторым данным, на борту воздушного судна находились 39 человек. Все они погибли.

Самолет упал в труднодоступном месте в провинции Пинар-дель-Рио на западе острова.

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