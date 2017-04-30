В Москве из-за конфликта на дороге произошла стрельба
Инцидент произошел в субботу, 29 апреля, на улице Тамбовская
Москва, 29 апреля 2017, 22:47 — REGNUM Мужчина выстрелил в оппонента в ходе «дорожной ссоры» на юге Москвы. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.
Инцидент произошел в субботу, 29 апреля, на улице Тамбовская.
«На улице Тамбовская произошел конфликт между участниками дорожного движения, — сказал источник. — В результате один из водителей выстрелил в своего оппонента, предположительно, из травматического оружия».
Отмечается, что злоумышленник скрылся с места происшествия на своем автомобиле Volkswagen.
На юге Москвы был объявлен план «Перехват».
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Нарушения Правил дорожного движения
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