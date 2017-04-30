В Москве из-за конфликта на дороге произошла стрельба

Москва, , 22:47 — REGNUM Мужчина выстрелил в оппонента в ходе «дорожной ссоры» на юге Москвы. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Инцидент произошел в субботу, 29 апреля, на улице Тамбовская.

«На улице Тамбовская произошел конфликт между участниками дорожного движения, — сказал источник. — В результате один из водителей выстрелил в своего оппонента, предположительно, из травматического оружия».

Отмечается, что злоумышленник скрылся с места происшествия на своем автомобиле Volkswagen.

На юге Москвы был объявлен план «Перехват».