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В Москве из-за конфликта на дороге произошла стрельба

Происшествия

Инцидент произошел в субботу, 29 апреля, на улице Тамбовская

Травматическое оружие
Stanislav S. Yanchenko
Травматическое оружие

Москва, 29 апреля 2017, 22:47 — REGNUM  Мужчина выстрелил в оппонента в ходе «дорожной ссоры» на юге Москвы. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Инцидент произошел в субботу, 29 апреля, на улице Тамбовская.

«На улице Тамбовская произошел конфликт между участниками дорожного движения, — сказал источник. — В результате один из водителей выстрелил в своего оппонента, предположительно, из травматического оружия».

Отмечается, что злоумышленник скрылся с места происшествия на своем автомобиле Volkswagen.

На юге Москвы был объявлен план «Перехват».

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Нарушения Правил дорожного движения
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