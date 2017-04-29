На Кубе разбился пассажирский самолет Ан-26

Гавана, , 22:16 — REGNUM На Кубе потерпел крушение пассажирский самолет Ан-26, принадлежащий авиакомпании Aerogaviota. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По некоторым данным, воздушное судно рухнуло в труднодоступном месте, никто из пассажиров и членов команды не выжил.

Известно, что всего на борту самолета Ан-26, совершавшего рейс из аэропорта Баракоа, находились 39 человек.

В настоящее время к месту крушения направляются сотрудники специальных служб.

Причины ЧП пока неизвестны.