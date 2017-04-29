В Бразилии упал легкомоторный самолет
Трагедия произошла в субботу, 29 апреля, в штате Сан-Паулу
Бразилиа, 29 апреля 2017, 21:50 — REGNUM Легкомоторный самолет Piper PA-30 потерпел крушение во время учебного полета в Бразилии. По последним данным, в результате аварии погибли 2 человека (28-летний инструктор и 22-летний ученик). Об это сообщает РЕН ТВ.
Трагедия произошла в субботу, 29 апреля, в штате Сан-Паулу.
«В результате авиакатастрофы возле населенного пункта Кампинас два человека погибли», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб, которые пытаются установить причины ЧП.
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Авиапроисшествия
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