В Бразилии упал легкомоторный самолет

Бразилиа, , 21:50 — REGNUM Легкомоторный самолет Piper PA-30 потерпел крушение во время учебного полета в Бразилии. По последним данным, в результате аварии погибли 2 человека (28-летний инструктор и 22-летний ученик). Об это сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла в субботу, 29 апреля, в штате Сан-Паулу.

«В результате авиакатастрофы возле населенного пункта Кампинас два человека погибли», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб, которые пытаются установить причины ЧП.