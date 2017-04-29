В Липецкой области в результате ДТП погибли 5 человек
Трагедия произошла в субботу, 29 апреля, в Грязинском районе
Липецк, 29 апреля 2017, 19:37 — REGNUM ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого погибли 5 человек, произошло в Липецкой области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
Трагедия произошла в субботу, 29 апреля, в Грязинском районе.
«На 24 км автодороги Липецк — Усмань произошло столкновение автомобиля «Ниссан» под управлением 59-летней женщины и ВАЗ-2107 под управлением 51-летнего мужчины, — говорится в сообщении. В результате оба водителя и два пассажира иномарки, а также одна пассажирка «семерки» от полученных травм скончались».
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб, которые устанавливают причины ДТП.
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Дорожно-транспортные происшествия
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