В Ставропольском крае столкнулись электричка и бетономешалка

Ставрополь, , 18:10 — REGNUM Пассажирская электричка столкнулась с бетономешалкой на одном из железнодорожных переездов в Ставропольском крае. Об этом, как передает RT, сообщил представитель краевого УГИБДД Евгений Синицын.

Авария произошла в субботу, 29 апреля, на окраине Невинномысска. По последним данным, в результате происшествия пострадали четыре человека (пассажиры электрички).

«В 15:30 мск на Загородной улице на окраине Невинномысска на нерегулируемом железнодорожном переезде водитель КамАЗа-бетономешалки столкнулся с электричкой», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.