В Ставропольском крае столкнулись электричка и бетономешалка
Авария произошла в субботу, 29 апреля, на окраине Невинномысска
Ставрополь, 29 апреля 2017, 18:10 — REGNUM Пассажирская электричка столкнулась с бетономешалкой на одном из железнодорожных переездов в Ставропольском крае. Об этом, как передает RT, сообщил представитель краевого УГИБДД Евгений Синицын.
Авария произошла в субботу, 29 апреля, на окраине Невинномысска. По последним данным, в результате происшествия пострадали четыре человека (пассажиры электрички).
«В 15:30 мск на Загородной улице на окраине Невинномысска на нерегулируемом железнодорожном переезде водитель КамАЗа-бетономешалки столкнулся с электричкой», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.
Причины ДТП пока неизвестны.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии на железнодорожных переездах
Главное сегодня
NB!
29.04.17
«Реал» (Мадрид) вырвал победу в матче с «Валенсией»
NB!
29.04.17
МВД Украины просит граждан не носить георгиевские ленты 8-9 мая
NB!
29.04.17
Демонтированный памятник кузнецу Шомахмудову вернется в центр Ташкента
NB!
29.04.17
Современный оракул — толстый, желчный и брюзгливый
NB!
29.04.17
Русские следы на востоке Турции
NB!
29.04.17
Великий мусорный путь: Украина в зеркале мусорной проблемы
NB!
29.04.17
Солдаты и матросы — против травли Ленина
NB!
29.04.17
«Апрельская война в Нагорном Карабахе поставила Азербайджан в тупик»
NB!
29.04.17
Ватикан чертит новую церковную карту Ближнего Востока
NB!
29.04.17
Как это будет: репетиция Парада Победы в Воронеже
NB!
29.04.17
Евросоюз не будет «бесплатно кормить» Британию после Brexit — Минфин ФРГ
NB!
29.04.17
Киргизские бедняки оплачивают счастье чиновников
NB!
29.04.17
Свалка на Украине примет ядерные отходы. После освоения денег
NB!
29.04.17
Парламентаризм Грузии открыл врата надежды
NB!
29.04.17
Исламофобия помогла Эрдогану выиграть референдум
NB!
29.04.17
Оправдает ли ожидания новый интернет-проект об искусстве?
NB!
29.04.17
Петербургский аэропорт: как собака на сене
NB!
29.04.17
КНДР провела испытание баллистической ракеты
NB!
29.04.17
В Молдавии День Победы стал “Днем Европы”
NB!
29.04.17
СМИ узнали о содержании «тайного разговора» Путина и Порошенко
NB!
29.04.17
Подземный дворец коммунизма: Станция «Добрынинская Кольцевая»
NB!
29.04.17
Freedom House: журналисты ИА REGNUM задержаны незаконно