В Подмосковье в результате ДТП погибли 2 человека

Красногорск, , 17:21 — REGNUM ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого погибли два человека, произошло в Подмосковье. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе областного управления МВД РФ.

Трагедия произошла в субботу, 29 апреля, в районе поселка Серебряные пруды.

«На 178 км Каспийской автодороги в районе поселка Серебряные пруды произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, — говорится в сообщении. — По предварительной информации, в одной из машин возникло возгорание».

На месте происшествия работали сотрудники специальных служб.

Причины аварии пока неизвестны.