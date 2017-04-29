Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в ЛНР

Луганск, , 16:16 — REGNUM Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе блокпоста в Молодежном. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко на брифинге.

«Вчера (28 апреля) в 12.20 в ходе мониторинга обстановки в районе блокпоста НМ ЛНР, населенный пункт Молодежное, международные наблюдатели Миссии ОБСЕ и военнослужащие Народной милиции были обстреляны украинскими силовиками», — отметил подполковник.

При этом Марочко добавил, что в результате обстрела никто из наблюдателей ОБСЕ и военнослужащих ЛНР не пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине вспыхнула в апреле 2014 г. после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины объявили режим «антитеррористической операции» в Донецкой и Луганской областях и направили армию и националистические батальоны против мирных жителей региона.

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