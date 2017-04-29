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Среди погибших под оползнем на юге Киргизии было девять детей

Происшествия

Киргизские власти в течение последних 14 лет просили местных жителей переехать из потенциально опасного района

Оползень
Иллюстрация: Mes.kg
Оползень

Ош, Киргизия, 29 апреля 2017, 15:26 — REGNUM  Министерство чрезвычайных ситуаций проводит эвакуацию 40 семей, проживающих в селе Аюу в Ошской области Киргизии, где сегодня, 29 апреля, сошел оползень, унесший жизни 24 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Эвакуируемым гражданам предоставлены 30 пятиместных летних палаток, 30 наборов гигиенических средств и 30 наборов кухонной утвари.

Поисковые мероприятия продолжаются на месте чрезвычайного происшествия. Сейчас там работают 182 спасателя, 100 военнослужащих, 50 сотрудников МВД, 15 медиков и 4 единицы инженерной техники.

По словам министра чрезвычайных ситуаций Кубатбека Боронова, в результате схода земляной массы были разрушены семь домов, в шести из которых находились люди. Под оползнем оказались 24 человека, в том числе шесть детей школьного и трое дошкольного возраста, пишет ИА «Zanoza.kg».

Также глава МЧС отметил, что начиная с 2003 года, правительство Киргизии настаивает на том, чтобы семьи, которые находятся в опасном районе, переселились. Последние расписки о добровольном переселении с жителей села Аюу были получены 28 марта 2017 года.

ИА REGNUM напоминает, что обильные осадки, выпадающие в регионах Киргизии в последнее время привели к учащению случаев схода оползней и селей, в том числе со смертельным исходом. Так, 26 марта 2017 года в Узгенском районе Ошской области оползень разрушил жилой дом, в котором находились шесть человек, все они погибли.

Также 8 и 9 апреля в том же районе сошли еще два оползня общим объемом свыше 672 тыс. кубометров, в результате чего оказалась заблокирована единственная дорога, ведущая в сельский округ Ийри-Суу, в котором проживают 250 семей.

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