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Житель Калужской области осужден за убийство семилетней давности

Происшествия

Во дворе своего дома убийца расчленил труп и уложил в металлическую бочку, которую закопал в соседнем лесу

Суд
Иллюстрация: Gosindex.ru
Суд

Калуга, 29 апреля 2017, 13:57 — REGNUM  К 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима приговорен 39-летний житель Калужской области за убийство знакомого, совершенное в 2010 году. Об этом 29 апреля сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Игорь Зайцев.

По его словам, осужденный, в декабре 2010 года, по дороге из Москвы в Калужскую область в своей автомашине ударом ножа убил 29-летнего мужчину, с которым работал в одной организации в Москве. Затем убийца перевез тело во двор своего дома в Калужской области, где расчленив труп, уложил в металлическую бочку, ее он закопал в соседнем лесу.

Спустя почти шесть лет, в октябре 2016 года бочка с останками была обнаружена сотрудниками правоохранительных органов. На теле погибшего мужчины установлено ножевое ранение. Через два дня подозреваемый был задержан по своему новому месту жительства в подмосковном городе Химки.

Несмотря на отказ мужчины от дачи показаний и непризнание им своей вины в совершении убийства, следователям удалось установить цепочку событий накануне убийства и после него. Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.

Как сообщили 29 апреля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, в первом квартале 2017 года сотрудниками полиции было раскрыто 183 преступления прошлых лет, из них 38 тяжких и особо тяжких.

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