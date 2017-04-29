МВД РФ предостерегает от участия в несанкционированных протестах в Москве

Москва, , 11:47 — REGNUM Министерство внутренних дел Российской Федерации просит граждан воздержаться от участия в несанкционированной акции протеста, которая может пройти на Славянской площади в Москве. Соответствующее заявление опубликовано сегодня, 29 апреля, на сайте Главного управления МВД по Москве.

Полиция напоминает, что акции протеста на Славянской площади, в Ильинском сквере и на улице Ильинка в центре Москвы являются несогласованными и участвовать в них небезопасно.

«Мероприятие незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности», — сказано в заявлении МВД.

Ведомство напоминает, что мэрия Москвы предложила организаторам акции альтернативную площадку для её проведения — проспект Сахарова, но организаторы отказались.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, речь идет об акции протеста, которую пытается организовать московское отделение движения «Открытая Россия», основанного Михаилом Ходорковским.