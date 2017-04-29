Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за сутки выросла в шесть раз
На всей территории Сибирского федерального округа введен режим ЧС
Чита, 29 апреля 2017, 10:33 — REGNUM Площадь природных пожаров в Забайкальском крае за минувшие сутки увеличилась в шесть раз. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает пресс-служба регионального Минприроды.
Сообщается, что на утро 29 апреля в Забайкальском крае зарегистрировано 15 лесных пожаров общей площадью 1,2 тыс. на. Ещё четыре пожара локализовано на площади 100 га.
В ликвидации пожаров задействованы 434 человека, в том числе 99 парашютистов-десантников, при 96 единицах техники.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, режим ЧС был введен на всей территории Сибирского федерального округа в связи с возникновением множества природных пожаров.
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Лесные пожары-2017
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