Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за сутки выросла в шесть раз

Чита, , 10:33 — REGNUM Площадь природных пожаров в Забайкальском крае за минувшие сутки увеличилась в шесть раз. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает пресс-служба регионального Минприроды.

Сообщается, что на утро 29 апреля в Забайкальском крае зарегистрировано 15 лесных пожаров общей площадью 1,2 тыс. на. Ещё четыре пожара локализовано на площади 100 га.

В ликвидации пожаров задействованы 434 человека, в том числе 99 парашютистов-десантников, при 96 единицах техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режим ЧС был введен на всей территории Сибирского федерального округа в связи с возникновением множества природных пожаров.