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Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за сутки выросла в шесть раз

Происшествия

На всей территории Сибирского федерального округа введен режим ЧС

Лесной пожар
skeeze
Лесной пожар

Чита, 29 апреля 2017, 10:33 — REGNUM  Площадь природных пожаров в Забайкальском крае за минувшие сутки увеличилась в шесть раз. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает пресс-служба регионального Минприроды.

Сообщается, что на утро 29 апреля в Забайкальском крае зарегистрировано 15 лесных пожаров общей площадью 1,2 тыс. на. Ещё четыре пожара локализовано на площади 100 га.

В ликвидации пожаров задействованы 434 человека, в том числе 99 парашютистов-десантников, при 96 единицах техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режим ЧС был введен на всей территории Сибирского федерального округа в связи с возникновением множества природных пожаров.

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Лесные пожары-2017
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