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Калужский прокурор обнаружил продажу «левых» билетов на ЧМ по футболу-2018

Происшествия

Суд ограничил доступ к сайтам, незаконно торговавшим билетами на футбольный праздник в России

Калуга, 29 апреля 2017, 10:26 — REGNUM  Пять подозрительных интернет-ресурсов, где размещалась информация о продаже билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года были выявлены в ходе мониторинга сети интернет сотрудниками прокуратуры Жуковского района. Об этом 29 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора калужской области Юлия Иконникова.

По ее словам, прокурорская проверка установила, что на сайтах отсутствует информация о наличии соглашения с FIFA, дающего право продажи билетов и использование официальной символики. Эти интернет-сайты, а также организации, их использующие, не включены в Актуальный список партнеров (спонсоров) Международной федерации футбольных ассоциаций (Federation Internationale de Football Association (FIFA).

Приобретенные с помощью этих интернет-ресурсов билеты будут автоматически аннулированы после их идентификации, а обладателю билета откажут не только в доступе на стадион, но и получении возмещения стоимости билета и прочих компенсаций.

Прокурор района обратился в Жуковский районный суд с заявлениями о признании размещенной на сайтах информации, запрещенной на территории Российской Федерации. Вступившие в законную силу решения суда направлены прокуратурой в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) для внесения в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

Доступ к сайтам, торговавшими «левыми» билетами» на праздник мирового футбола — заблокирован.

Как сообщало ИА REGNUM, международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) ответила на призыв американского сенатора-демократа от штата Коннектикут Ричарда Блюменталя лишить Российскую Федерацию права проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее американский сенатор написал, что FIFA должна встать на защиту ценностей которые разделяют игроки в футбол и фанаты по всему миру. Сенатор считает, что способом защиты ценностей стал бы отказ России в праве проведения ЧМ-2018. «Я признаю, что это решение потребует от вас мужества и решительности», — заявил он. Однако в FIFA письмо Блюменталя не нашло понимания. Федерация напомнила, что она является неполитической организацией и политические проблемы решать не может. Более того, FIFA не имеет права вмешиваться в суверенные вопросы государств.

Читайте ранее в этом сюжете: ФИФА дала ответ сенатору из США, требующему лишить Россию ЧМ-2018

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