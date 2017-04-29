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Глава МЧС: В Бурятии от огня спасены 47 населенных пунктов

Происшествия

Причиной пожаров является человеческий фактор

Улан-Удэ, 29 апреля 2017, 08:58 — REGNUM  Пожарно-спасательные подразделения спасли от травяных пожаров 47 населенных пунктов в Бурятии. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщил журналистам глава МЧС России Владимир Пучков.

«От огня по всей Бурятии удалось отстоять 47 населенных пунктов благодаря слаженной работе пожарно-спасательных и экстренных служб, местных властей», — сказал Пучков.

Глава МЧС подчеркнул, что в ходе борьбы с огнем никто не погиб и не пострадал. Он выразил особую благодарность всем, кто принимал участие в защите населенных пунктов от пожаров.

28 апреля в Бурятии и Красноярском крае из-за неосторожного обращения с огнем и сильного ветра начались травяные пожары. В результате бедствия пострадали 11 населенных пунктов. В двух из них, расположенных в Бурятии, сгорели около 30 строений.

По словам Пучкова, причиной всех пожаров стал человеческий фактор, преступная халатность. «Правоохранительные органы уже занимаются этим вопросом. Все виновные будут привлечены к ответственности», — сказал министр.

Пучков пообещал, что в Бурятии будут усилены меры по контролю за лесопожарной обстановкой. «Я совершил сегодня облет, и в отдельных местах зафиксированы возгорания, так как лесозаготовители сжигают порубочные остатки, несмотря на введенный режим чрезвычайной ситуации», — констатировал глава МЧС.

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Травяные пожары
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