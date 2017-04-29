В Иркутской области огнем охвачены более 7 тыс. гектаров

Иркутск, , 08:40 — REGNUM На территории Иркутской области зарегистрированы более 40 пожаров, площадь которых превышает 7 тыс. гектаров. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает пресс-служба областной администрации.

Сообщается, что всего в Иркутской области вместе с локализованными, городскими и пожарами в национальных парках насчитывается 43 возгорания. Общая площадь пожаров составляет 7261 га. С начала пожароопасного периода огнем были охвачены 12 880 га.

Уточняется, что по одному пожару зарегистрировано в Шелеховском, Аларском, Ангарском, Балаганском, Чунском, Усть-Кутском, Эхирит-Булагатском, Куйтунском, Баяндаевском, Боханском, Жигаловском, Тулунском районах.

По два пожара зарегистрированы в Качугском, Иркутском и Усть-Удинском районах.

В Братском районе зарегистрированы три пожара. В Заларинском районе зарегистрированы пять пожаров, в Зиминском — шесть.

На данный момент в тушении пожаров задействованы 899 человек при 291 единицах техники.