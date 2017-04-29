В Иркутской области огнем охвачены более 7 тыс. гектаров
Ситуация ухудшается
Иркутск, 29 апреля 2017, 08:40 — REGNUM На территории Иркутской области зарегистрированы более 40 пожаров, площадь которых превышает 7 тыс. гектаров. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает пресс-служба областной администрации.
Сообщается, что всего в Иркутской области вместе с локализованными, городскими и пожарами в национальных парках насчитывается 43 возгорания. Общая площадь пожаров составляет 7261 га. С начала пожароопасного периода огнем были охвачены 12 880 га.
Уточняется, что по одному пожару зарегистрировано в Шелеховском, Аларском, Ангарском, Балаганском, Чунском, Усть-Кутском, Эхирит-Булагатском, Куйтунском, Баяндаевском, Боханском, Жигаловском, Тулунском районах.
По два пожара зарегистрированы в Качугском, Иркутском и Усть-Удинском районах.
В Братском районе зарегистрированы три пожара. В Заларинском районе зарегистрированы пять пожаров, в Зиминском — шесть.
На данный момент в тушении пожаров задействованы 899 человек при 291 единицах техники.
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