Гибель шахтёров на Урале: сделаны первые выводы

Пласт, Челябинская область, , 08:30 — REGNUM В городе Пласте Челябинской области ша 90 суток приостановлены горные работы в шести блоках шахты «Центральная» группы компаний «Южуралзолото». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Решение о приостановке работ принял суд. Кроме того, на основании материалов Ростехнадзора, судебная инстанция признала предприятие виновным в нарушении требований промышленной безопасности.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, утром 23 апреля в результате обвала трое рабочих оказались под завалами. Двое из них погибли. Их похороны прошли 26 и 27 апреля.

Работы в забое, в котором произошёл обвал, были приостановлены. Тем не менее, шахта продолжила работу.

Расследование причин ЧП продолжается. Органы СКР расследуют уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда. А «Южуралзолото» заявило о том, что выплатит семьям погибших шахтёров по одному миллиону рублей.

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