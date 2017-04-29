Гибель шахтёров на Урале: сделаны первые выводы
Работа шести блоков шахты «Центральная» приостановлена
Пласт, Челябинская область, 29 апреля 2017, 08:30 — REGNUM В городе Пласте Челябинской области ша 90 суток приостановлены горные работы в шести блоках шахты «Центральная» группы компаний «Южуралзолото». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.
Решение о приостановке работ принял суд. Кроме того, на основании материалов Ростехнадзора, судебная инстанция признала предприятие виновным в нарушении требований промышленной безопасности.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, утром 23 апреля в результате обвала трое рабочих оказались под завалами. Двое из них погибли. Их похороны прошли 26 и 27 апреля.
Работы в забое, в котором произошёл обвал, были приостановлены. Тем не менее, шахта продолжила работу.
Расследование причин ЧП продолжается. Органы СКР расследуют уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда. А «Южуралзолото» заявило о том, что выплатит семьям погибших шахтёров по одному миллиону рублей.
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