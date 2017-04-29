В Иркутской области автобус столкнулся с легковой «Волгой»

Иркутск, , 07:55 — REGNUM Дорожно-транспортерное происшествие с участием междугороднего автобуса произошло на трассе «Сибирь» (Р 255) в Иркутской области. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Иркутской области.

Сообщается, что междугородний автобус столкнулся с автомобилем «Волга» на автодороге «Сибирь» в районе села Шерагул. В результате столкновения автобус марки Golden Dragon съехал в кювет.

В результате ДТП пострадали шесть человек, находившиеся в автомобиле «Волга». Их госпитализировали в местную больницу. Трое пассажиров автобуса также обратились к врачам за помощью.

Правоохранительные органы установили, что виновников ДТП является водитель «Волги», который не предоставил преимущества в движении междугороднему автобусу, двигавшемуся по маршруту «Иркутск-Усть-Кут», и столкнулся с ним.