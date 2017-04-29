На село Аю в Киргизии сошел оползень
Около десятка жилых домов оказались под завалами
Бишкек, 29 апреля 2017, 07:46 — REGNUM В Узгенском районе Ошской области Киргизии сошедший оползень накрыл частные жилые дома. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает пресс-служба МЧС Киргизии.
Сообщается, что мощный оползень объемом порядка миллиона кубометров обрушился на село Аю. ЧП произошло в 7:20 по местному времени (4:20 мск).
По данным МЧС Киргизии, огромные грязевые массы накрыли около десятка жилых домов. В них проживали 24 человека. Сколько точно людей находилось в заваленных домах, устанавливается.
На месте происшествия работают бригады спасателей.
Информация уточняется.
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