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В регионах Урала массово гибнет рыба

Происшествия

Правоохранительные органы ведут проверки

Массовая гибель рыбы на озере Кунашак
Иллюстрация: Прокуратура Челябинской области
Массовая гибель рыбы на озере Кунашак

Екатеринбург, 29 апреля 2017, 07:25 — REGNUM  В регионах Урала отмечается массовая гибель рыбы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в Свердловской области гибельным для рыбы местом стал Верхнесысерстский пруд. Проверки ведут прокуратура и региональное управление СКР. Образцы рыбы уже отобраны и направлены на исследование.

По одной из версий, причиной экологического ЧП стало загрязнение воды. Впрочем, по другой, массовая гибель рыбы произошла из-за массового сброса воды из водохранилища.

По словам свердловчан, подобные случаи не редкость. На сайте издания Ura.ru опубликован комментарий гражданина, утверждающего, что одна из птицефабрик складировала помет в поле. «Весной в речке Боженовка вся рыба всплыла», — заявил гражданин.

Массовый мор рыбы произошёл и в Челябинской области, на озере Кунашак. Судя по фотографиям, воды в водоёме практически не видно — поверхность сплошь усеяна мёртвой рыбой. Местные общественники подозревают, что к экологическому ЧП может быть причастна фирма одного из местных бизнесменов. Они не исключают, что здесь не обошлось без ядохимикатов. Окончательные выводы за прокуратурой и СКР, которые уже начали свои проверки.

Не обошлось без гибели рыбы и в Тюменской области. Здесь отметились озёра Грязное и Андреевское, а также Утиный пруд, сообщает издание 72.ru. По одной из версий, причиной ЧП стала нехватка в воде кислорода.

Также напомним, что в середине апреля мор рыбы произошёл в Оренбуржье. В озере Крестовка массово погибли караси.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области — массовый мор рыбы

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