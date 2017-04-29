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Десятки людей без жилья: в Тюменской области сгорел дом

Происшествия

Один человек погиб. Власти решают вопрос с расселением граждан

Кировский, Тюменская область, 29 апреля 2017, 06:05 — REGNUM  В Тюменской области десятки людей лишились жилья. Сгорел 18-квартирный дом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным МЧС, пожар возник вечером 27 апреля в посёлке Кировском Исетского района. А в региональном управлении СКР сообщают, что один из жильцов погиб. Сейчас ведомство ведёт доследственную проверку.

Уже известно, что двухэтажный дом сгорел дотла. По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

По данным МЧС, дом был построен сборно-щитовым методом (металлический каркас обшили щитами с утеплителем). К моменту прибытия пожарных крыша была охвачена огнём на площади 432 квадратных метра. Спасатели эвакуировали из здания 42 человека, в том числе 17 детей.

Тушение огня длилось больше двух часов. Как отмечает глава администрации Исетского муниципального района Николай Теньковский, пожары в этом доме ранее уже происходили.

«Социальная служба работала всю ночь: всех пострадавших разместили на ночевку, предоставлено питание. Сегодня будет встреча с жильцами, где будет индивидуально проработан план поддержки каждой семьи, не оставим без внимания ни одного жителя», — пообещал руководитель.

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Пожары в жилых домах
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