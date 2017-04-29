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Глава МЧС прибыл Сибирь для оценки ситуации в зоне природных пожаров

Происшествия

Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров объявлен на всей территории Сибирского федерального округа

Улан-Удэ, 29 апреля 2017, 05:56 — REGNUM  Оперативная группа МЧС России во главе с министром Владимиром Пучковым прибыла в Бурятию для оценки ситуации с лесными пожарами. Об этом 29 апреля сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

«Оперативная группа проведёт оценку обстановки в зоне ЧС, проконтролирует проведение мероприятий по защите населённых пунктов от пожаров и своевременность принятия профилактических мер в области обеспечения пожарной безопасности, выработает дополнительные меры по стабилизации обстановки», — сообщили в министерстве.

Накануне глава МЧС сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров на всей территории Сибирского федерального округа. По информации ведомства, днём 28 апреля в нескольких районах Иркутской области и Бурятии произошёл переход пожаров на жилые дома и постройки, в результате чего огнём оказалось охвачено около ста домов.

Из пострадавших районов были эвакуированы 443 человека. Кроме этого, 450 человек эвакуировали из населённых пунктов в превентивных целях. Практически все они были расселены в пунктах временного размещения.

В Иркутской области по факту уничтожения огнём порядка 50 домов в населённом пункте Бубновка Киренского района Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Вечером 28 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился предпринять меры для оказания всей необходимой помощи пострадавшим от пожаров в Сибирском федеральном округе, в особенности тем, кто остался без жилья и находится в пунктах временного размещения.

Владимиру Пучкову также было поручено усилить работу, связанную с ликвидацией пожаров, а также с предупреждением появления новых очагов.

Читайте ранее в этом сюжете: Режим ЧС из-за пожаров в Сибири: Медведев распорядился помочь пострадавшим

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Лесные пожары-2017
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