ВМФ Ливии отбили два танкера у контрабандистов

Триполи, , 01:48 — REGNUM Военно-морские силы Правительства Национального Единства Ливии отбили у контрабандистов два танкера с нефтью, передает Reuters.

По словам пресс-секретаря ВМФ Ливии Аюба Кассема, инцидент произошел в районе Сиди-Саида к западу от Триполи. Утром 28 апреля бандитами было захвачено судно «Старк» и украинский танкер «Рута».

Для освобождения захваченных кораблей были задействованы несколько катеров ВМФ правительственных сил.

«Столкновения продолжались три часа, но два танкера были успешно освобождены», — сказал Кассем.

Информация о пострадавших в результате захвата танкеров и последовавшего боестолкновения с контрабандистами не была предоставлена.

Напомним, кризис в Ливии продолжается с 2011 года, когда в результате гражданской войны и интервенции стран Запада в стране был свергнут многолетний лидер «Ливийской Джамахирии» Муаммар Каддафи.

В настоящий момент страна «поделена» между конкурирующими вооруженными группировками, признанное ООН Правительство Национального Единства де-факто контролирует только Триполи и окресности.

Большую часть страны, а также большую часть нефтяных терминалов на побережье, контролирует «Ливийская национальная армия» генерала Халифа Хафтара, которая подчиняется непризнанному правительству Тобрука.

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