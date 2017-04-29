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Режим ЧС из-за пожаров в Сибири: Медведев распорядился помочь пострадавшим

Происшествия

Глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в Сибирский федеральный округ, где введён режим ЧС из-за природных пожаров

Москва, 29 апреля 2017, 01:20 — REGNUM  Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил предпринять необходимые меры для оказания помощи пострадавшим от природных пожаров в Сибирском федеральном округе и ликвидации возгораний. Об этом сообщает пресс-служба правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что в течение дня Дмитрий Медведев провёл оперативные совещания с вице-премьером Дмитрием Козаком, главой МЧС Владимиром Пучковым и министром ЖКХ Михаилом Менем, в ходе которых был проинформирован о ситуации, складывающейся в пострадавших субъектах.

«Премьер-министр дал поручение оказать всю необходимую помощь жителям районов, которые затронули природные пожары, в особенности тем, кто остался без жилья и находится в пунктах временного расселения», — информирует пресс-служба.

Владимиру Пучкову также поручено усилить работу, связанную с ликвидацией пожаров, а также с предупреждением появления новых очагов.

Напомним, ранее глава МЧС России сообщил, что на всей территории Сибирского федерального округа вводится режим чрезвычайной ситуации для всех органов управления и сил Единой российской системы предупреждения и ликвидации ЧС.

По данным ведомства, днём 28 апреля на территории нескольких районов Иркутской области и Бурятии произошёл переход пожаров на жилые дома и постройки, в результате чего огнём оказались охвачены около ста домов. Из пострадавших районов были эвакуированы более 400 жителей.

В Иркутской области по факту уничтожения огнём 50 домов в населённом пункте Бубновка Киренского района Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

В ночь на 29 апреля оперативная группа МЧС России во главе с министром Владимиром Пучковым вылетела в Сибирь для оценки обстановки в зоне ЧС, выработки дополнительных меры по стабилизации ситуации и контроля на месте за мероприятиями по защите населенных пунктов от пожаров.

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